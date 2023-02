Ucraina: Borrell, Kiev sarà presto nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina “sarà membro dell'Ue e appartiene alla famiglia europea”. È quanto dichiarato dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso dell'intervento che ha tenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Per l'ex ministro degli Esteri spagnolo, il futuro dell'ex repubblica sovietica “sarà nell'Ue”, che dovrà quindi “cambiare le regole di procedura” a fronte di questo allargamento e dell'ingresso dei Paesi dei Balcani occidentali. In tale prospettiva, l'Ucraina deve “trasformare” la propria struttura politica e continuare a combattere la corruzione, “mentre viene bombardata” dalla Russia e questo è un compito “difficile”. Per Borrell, l'ex repubblica sovietica deve essere “accompagnata” nell'adesione all'Ue di cui diventerà comunque membro, “piaccia o meno” (Geb)