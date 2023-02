Siccità: Coldiretti, ciliegi in fiore e fave fuori stagione, natura in tilt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di magra del più grande fiume italiano – sostiene Coldiretti - è rappresentativo delle difficoltà in cui si trovano tutti gli altri corsi d'acqua del settentrione con i grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 39 per cento del lago di Garda al 39 per cento di quello Maggiore fino ad appena al 21 per cento di quello di Como ma si registra anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell'arco alpino ed appenninico. La situazione – sottolinea la Coldiretti – è peggiore di quella dello scorso anno quando si è registrato una perdita di almeno 6 miliardi di euro nei raccolti per la siccità. Quest'anno verranno coltivati quest'anno in Italia quasi 8 mila ettari di riso in meno per un totale di appena 211 mila ettari, ai minimi da trenta anni, secondo sulla base delle previsioni di semina. E preoccupano – continua la Coldiretti - anche le semine di mais necessario per garantire l'alimentazione del bestiame per la produzione del latte dal quale nascono i grandi formaggi, dopo gli sconvolgimenti che ci sono state sul commercio internazionale a seguito della guerra in Ucraina. Dal bacino del Po – precisa la Coldiretti – dipende un terzo del made in Italy a tavola che si produce proprio della Pianura Padana dove si concentra anche la metà dell'allevamento nazionale. (segue) (Rin)