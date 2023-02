Ucraina: Borrell, favorevole a proposta estone di acquisto congiunto Ue di munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell ha dichiarato di sostenere la proposta dell'Estonia affinché l'UE acquisti munizioni congiuntamente per aiutare l'Ucraina. Nel suo intervento in un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Borrell si è detto favorevole alla proposta avanzata dalla prima ministra estone Kaja Kallas. "Sono completamente d'accordo con la proposta della prima ministra estone, ci stiamo lavorando e vedrete che funzionerà", ha detto Borrell. (Geb)