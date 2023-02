Migranti: Usif, dopo salvataggio in Calabria, finanzieri eroi rischiano processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omicidio colposo plurimo e incendio colposo. Sono le ipotesi di reato a carico di quattro finanzieri della Sezione operativa navale di Crotone che il 30 agosto 2020 intervennero per salvare un gruppo di migranti a bordo di una barca a vela in difficoltà tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, in Calabria. “Durante l'intervento, però, sulla barca si è verificata un'esplosione ed è scoppiato un incendio che ha causato la morte di 4 profughi. I colleghi adesso rischiano il processo, nonostante in quella circostanza essi stessi hanno rischiato la vita rimanendo feriti proprio a seguito dell'esplosione”. Lo dichiara in una nota il segretario generale dell'Unione sindacale italiana finanzieri (Usif), Vincenzo Piscozzo, unitamente al segretario regionale Calabria, Gaetano Proietto. “Secondo l'accusa, i finanzieri non avrebbero osservato le regole di sicurezza e quindi la tragedia si sarebbe potuta evitare. Dopo la vicenda, da più parti sono arrivate attestazioni di stima per i quattro finanzieri, arrivando a definirli ‘eroi’. Ora, però, il loro eroismo rischia di condannarli", sottolineano Piscozzo e Proietto che auspicano, "nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, un esito favorevole della vicenda giudiziaria a carico dei colleghi" ed esprimono "vicinanza e solidarietà ai finanzieri di Crotone, impegnati quotidianamente nel presidio di vigilanza in mare e nel contrasto all'immigrazione clandestina". (Rin)