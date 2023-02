Iran: il principe Pahlavi a “Nova”, i nostri valori sono gli stessi degli occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I valori degli iraniani sono “gli stessi” degli occidentali: è “il regime” di Teheran che “li rifiuta”. È quanto affermato dal principe Reza Pahlavi nel corso di un'intervista che ha rilasciato ad “Agenzia Nova” a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Nel commentare le proteste in corso in Iran, il primogenito dell'ultimo shah Mohammad Reza Pahlavi ha osservato come l'attenzione della comunità internazionale si stia finalmente concentrando più sulla popolazione che sul governo del Paese. Secondo il principe, che vive negli Stati Uniti, la diaspora iraniana in Italia riveste notevole importanza al fine di conoscere la situazione nella Repubblica islamica e per contribuire a esercitare la “massima pressione sul regime” di Teheran. Al riguardo, Reza Pahlavi ha sottolineato come sia necessario anche il “massimo sostegno” al popolo iraniano impegnato nelle proteste. (segue) (Geb)