Iran: il principe Pahlavi a “Nova”, i nostri valori sono gli stessi degli occidentali (2)

- Il principe ha poi affermato che un “cambio di regime” in Iran comporterebbe la “immediata stabilizzazione della regione”. Con un nuovo governo, infatti, il Paese “non sarebbe bellicista, non invierebbe droni” come ora alla Russia nella guerra in Ucraina e si impegnerebbe “sia per la cooperazione sia per l'amicizia” con gli altri Stati. Questa collaborazione avrebbe luogo soprattutto nel settore dell'energia e nella gestione della questione migratoria, con particolare attenzione all'Europa “già satura” di profughi. Per Pahlavi, “gli iraniani non sono il regime” di Teheran e l'Iran “non sarà un'altra Siria” qualora l'attuale governo cadesse. “Saremmo naturali alleati e il solo ostacolo è il regime che ci ha tenuto in ostaggio” dalla rivoluzione islamica del 1979, ha proseguito il principe. In merito al proprio ruolo nelle proteste e in un futuro Iran liberaldemocratico, il primogenito dell'ultimo shah ha affermato che intende “contribuire a un maggior coordinamento” sia tra le diverse anime delle manifestazioni sia in un possibile processo costituzionale. Pahlavi ha espresso il proprio apprezzamento per “l'intelligenza” dei manifestanti e la loro “tattica di adattamento” delle proteste, che proseguono, alla risposta del “regime”. Al riguardo, Pahlavi ha sottolineato che i dimostranti ricevono sempre più sostegno dal resto del mondo, ma tale appoggio deve unire la “massima pressione” sulle autorità al “massimo sostegno” alla popolazione e alle proteste. (segue) (Geb)