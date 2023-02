Iran: il principe Pahlavi a “Nova”, i nostri valori sono gli stessi degli occidentali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In merito al proprio ruolo nel futuro dell'Iran, il principe ha dichiarato che la propria “missione” è arrivare a un referendum sulle nuove istituzioni del Paese dopo la caduta del governo dei mullah. Un Iran liberaldemocratico, ha proseguito Reza Pahlavi, si impegnerebbe per “la cooperazione e la stabilità nella regione” al fine di risolvere le crisi, come quella dell'acqua. Per il primogenito dell'ultimo shah, ciò che è più importante guardando al futuro del proprio Paese è un processo democratico e inclusivo con gli iraniani che, nelle loro numerose differenze politiche, etniche e religiose, “hanno in comune più di quanto li divide”. Nel futuro, “tutto dovrà essere deciso dai rappresentanti in parlamento” e con l'elaborazione di una “Carta” che contenga “principi minimi da condividere” con cui arrivare al “processo di transizione”. Ora, ha continuato il principe con riferimento all'opposizione iraniana, “è importante parlare con una voce sola al fine di essere compresi, collaborare per la stabilità ed evitare il caos”. In merito agli sviluppi futuri, Pahlavi ha sottolineato che “le sanzioni contro il corpo dei guradiani della rivoluzione islamica accelererà il collasso del regime” dei mullah. (segue) (Geb)