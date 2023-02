Iran: il principe Pahlavi a “Nova”, i nostri valori sono gli stessi degli occidentali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento a come la propria figura sia considerata dagli iraniani, il primogenito dell'ultimo shah ha affermato: “Mi guardano per quello che sono, qualcuno che offre una visione e senso di inclusione. Non è importante il messaggero, ma il messaggio”. Secondo il principe, gli iraniani devono sviluppare “una nuova cultura politica”, cessando di essere “molto passivi” e aspettarsi “tanto dal governo” per assumersi “più responsabilità”. Intanto, i giovani, soprattutto tra i 15 e i 25 anni, sono “più che mai brillanti, capiscono che devono giocare il proprio ruolo” e questo è “un segno di maturità”. La gioventù iraniana, ha quindi evidenziato il principe, “sa guardare avanti invece di restare bloccata nel passato e questo è molto positivo”. (segue) (Geb)