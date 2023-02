Iran: il principe Pahlavi a “Nova”, i nostri valori sono gli stessi degli occidentali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In merito ai rapporti tra Iran e Israele, il primogenito dell'ultimo shah ha affermato che “nessuno vuole la guerra”. Pahlavi ha aggiunto che, per un cambio di governo a Teheran, non è necessario “alcun intervento dall'estero” e “l'unica possibilità è fare affidamento sulla popolazione” dell'Iran. Intanto, i negoziati sul programma nucleare della Repubblica islamica “non hanno portato a nulla” e “non ci si può fidare del regime”. Come sottolineato dall'erede al trono del Pavone, Israele e Iran hanno “una relazione biblica” che trova manifestazione nella preghiera ebraica del sabato, in cui “viene citato Ciro il Grande”, imperatore di Persia dal 550 al 530 avanti Cristo a cui si deve la liberazione degli ebrei dalla “cattività babilonese”. Pahlavi ha quindi osservato che un nuovo Iran eliminerebbe “tutte le minacce” della Repubblica islamica, “compresa quella nucleare”. In tale prospettiva, “la soluzione più rapida” è la caduta del “regime” attualmente al governo del Paese. Nel ribadire la necessità di un maggiore sostegno ai propri compatrioti, il primogenito dell'ultimo shah ha chiesto di “modificare in parte le sanzioni” contro l'Iran, in particolare al fine di facilitare le rimesse della diaspora iraniana. Per Pahlavi, uno dei limiti della politica della “massima pressione” sull'Iran è aspettarsi “un cambiamento di comportamento” da parte delle autorità del Paese, quando “la soluzione è il cambio di regime”. A tale scopo, “la pressione esterna non è sufficiente” e “serve una strategia per aumentare la pressione dall'interno”. (segue) (Geb)