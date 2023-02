Iran: il principe Pahlavi a “Nova”, i nostri valori sono gli stessi degli occidentali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primogenito dell'ultimo shah è tornato sull'opinione che gli iraniani hanno della sua figura: “Sono abbastanza intelligenti da non giudicarmi per le azioni dei miei predecessori, mi giudicano per quello che sono ed è irresponsabile fondare un giudizio su quanto di bene e di male ha fatto mio padre”. L'erede al trono del Pavone è quindi intervenuto sulle possibilità della restaurazione dei Pahlavi al governo in Iran: “Se potessi scegliere tra repubblica e monarchia, voterei per la repubblica”. Allo stesso tempo, il primogenito dell'ultimo shah ha osservato che privilegerebbe “una monarchia elettiva”, pur ribadendo il proprio “impegno per i principi del repubblicanesimo”. A ogni modo, secondo Pahlavi, “non si può eliminare la possibilità” del ritorno della monarchia in Iran “né si può sostenere che la repubblica sia l'unica soluzione”. Nel futuro, “nessuno sa che succederà” e tutto dipenderà dall'Assemblea costituente da eleggere dopo la caduta del “regime” della Repubblica islamica. Intanto, Pahlavi intende promuovere “la massima inclusione, la massima partecipazione” tra i compatrioti e il più alto grado di legittimazione per le istituzioni del nuovo Iran. In tale prospettiva, il primogenito dell'ultimo shah ha affermato: “Non sono interessato ad alcun incarico di governo, non ho bisogno di un titolo e ogni decisione spetta al popolo, non a me”. Ora, ha affermato Pahlavi in merito alle proteste nella Repubblica islamica, è necessario “fare di più per chiedere ai governi di aiutare gli iraniani a essere liberi”. Pahlavi, infine, evidenziato di non aver “mai visto tanta solidarietà” nei confronti dei compatrioti. (Geb)