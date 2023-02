Israele-Usa: Blinken telefona a Netanyahu, necessarie misure per riportare la calma con i palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Secondo una nota del dipartimento di Stato, Blinken ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti "per una soluzione (al conflitto israeliano-palestinese) negoziata a due Stati e l'opposizione alle politiche che ne mettono in pericolo la fattibilità". La conversazione è avvenuta prima dell'atteso voto del Consiglio di sicurezza dell'Onu su una risoluzione sugli insediamenti israeliani redatta dagli Emirati Arabi Uniti, in coordinamento con i palestinesi. Blinken "ha sottolineato l'urgente necessità per israeliani e palestinesi di adottare misure che riportino la calma e la nostra forte opposizione a misure unilaterali che aumenterebbero ulteriormente le tensioni". Le parti "hanno anche discusso di sfide regionali più ampie, comprese le minacce poste dall'Iran, e il segretario di Stato ha sottolineato il nostro fermo impegno per la sicurezza di Israele". (Res)