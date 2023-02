Ue: Borrel, niente può sostituire la Nato come garante della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente può sostituire la Nato come “garante della difesa territoriale dell'Europa”. È quanto dichiarato dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso dell'intervento che ha tenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Per l'ex ministro degli Esteri spagnolo, non si tratta di “o Nato o difesa europea”, ma dell'Alleanza atlantica “più gli Stati membri” dell'Ue, che si assumono “seriamente” le responsabilità di garantire la loro difesa. (Geb)