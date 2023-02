Governo: Bonaccini, già in affanno sui principali problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Vedo partiti di destra “ancora forti ma un governo già in affanno sui principali problemi. Il nostro compito è essere pronti: per questo il mio obiettivo è portare il Pd ad essere la prima forza del Paese alle Europee dell'anno prossimo”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, Stefano Bonaccini, in un’intervista a “La Stampa”. “Se il ministro Giorgetti ritiene che l'equilibrio dei conti pubblici italiani sia a rischio non posso che prenderne atto. Ma è inaccettabile che, di punto in bianco, il problema sia scaricato sulle spalle delle imprese e di chi ha fatto i lavori rispettando la legge. Il minimo che si possa chiedere ad un governo è di governare, altrimenti saltano le imprese, sono a rischio posti di lavoro, si bloccano i cantieri, centinaia di migliaia di famiglie sono abbandonate al proprio destino. Mi aspetto una correzione di marcia significativa. E che si stabilizzi un sistema di incentivi solidi ma non insostenibili”, ha sottolineato Bonaccini, che ha aggiunto: “Voglio rendere civile il confronto coi nostri avversari, uscire dal teatrino della politica, riportare il Pd con i piedi per terra e aprire un'altra storia”. (Rin)