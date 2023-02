Business news: la taiwanese Foxconn firma accordo per nuovo impianto in Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico taiwanese Foxconn, il maggiore fornitore al mondo della statunitense Apple, ha firmato un accordo da 62,5 milioni di dollari per la realizzazione di un nuovo impianto in Vietnam. Lo riporta il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”, secondo cui la notizia s’inserisce nel quadro degli sforzi della compagnia per trovare alternative alla produzione in Cina. L’impianto della Foxconn a Zhengzhou, nel quale è prodotta la maggior parte degli iPhone sul mercato globale, è stato infatti interessato lo scorso anno da proteste dei lavoratori che hanno portato a una drastica riduzione della produzione della compagnia. Ora l’azienda taiwanese, tramite la sua controllata Fulian Precision Technology Component, ha affittato uno spazio da 45 ettari all’interno del Parco industriale di Quang Chau, nella provincia vietnamita di Bac Giang, a est di Hanoi, per circa 62,5 milioni di dollari. Il contratto è valido fino al febbraio del 2057. (segue) (Fim)