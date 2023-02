Business news: Hong Kong, oltre un milione di passeggeri hanno volato con Cathay a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di Hong Kong, Cathay Pacific, ha favorito la mobilità di oltre un milione di persone il mese scorso, aumentando di quasi 4.078 punti percentuali la quota di passeggeri registrata nello stesso periodo del 2022. I viaggi sono aumentati soprattutto durante le festività del Capodanno lunare cinese (22 gennaio), periodo in cui le destinazioni più popolari sono state Giappone, Bangkok e Singapore. “Abbiamo trasportato in media più di 33 mila passeggeri al giorno, rispetto ai circa 26 mila al giorno registrati a dicembre 2022, con un aumento della capacità operativa del 18 per cento in più”, ha dichiarato la direttrice dell’ufficio clienti e responsabile commerciale di Cathay, Lavinia Lau. (Cip)