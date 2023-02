Business news: Vietnam Airlines verso la deindicizzazione dopo tre anni di perdite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam Airlines rischia la deindicizzazione dalla borsa di Ho Chi Minh City, dopo aver accumulato perdite per tre anni, complice anche il tracollo del trasporto aereo causato dalla pandemia di Covid-19. La compagnia aerea ha registrato una perdita netta di 10.370 miliardi di dong (439,6 milioni di dollari) nel 2022, un dato che per il terzo anno consecutivo viola i requisiti minimi per la quotazione nella borsa vietnamita. Nonostante l'ambiente generale del settore sia migliorato, la perdita accumulata dalla compagnia lo scorso anno non è significativamente inferiore a quella del 2021, che era ammontata a 13.280 miliardi di dong. Vietnam Airlines è di proprietà dello Stato vietnamita per l'86 per cento, ed è stata quotata in borsa nel 2019. La compagnia aerea giapponese Ana Holdings detiene una quota del 5,6 per cento. (Fim)