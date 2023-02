Business news: India, importazioni da Russia aumentate del 384 per cento su base annua nel periodo aprile-gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi dieci mesi dell’anno fiscale indiano 2022-23, aprile-gennaio, le importazioni russe in India hanno raggiunto 37,31 miliardi di dollari, con un aumento del 384 per cento rispetto ai 7,71 miliardi dello stesso periodo dell’esercizio precedente, un incremento dovuto soprattutto alla crescita della compravendita di greggio. La Russia è salita al quarto posto tra i partner commerciali, mentre aveva chiuso il 2021-22 al 18mo, con 9,86 miliardi di dollari. È quanto emerge dai dati del ministero del Commercio indiano. A gennaio la Russia ha fornito il 28 per cento del greggio acquistato dall’India, confermandosi per il quarto mese consecutivo come primo Paese fornitore. Prima dell’invasione russa dell’Ucraina, quasi un anno fa, il greggio russo rappresentava meno dell’uno per cento di quello importato dall’India. Dopo le sanzioni occidentali contro Mosca, alle quali Nuova Delhi non si è associata, l’India ha incrementato gli acquisti, pagandoli a prezzi scontati. L’India è il terzo importatore e consumatore mondiale e dipende dalle importazioni per l’85 per cento del suo fabbisogno. (Inn)