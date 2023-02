Business news: Marocco, le riserve energetiche coprono solo 31 giorni di consumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di materie petrolifere in Marocco ammontano a 1,2 milioni di metri cubi, pari a circa 31 giorni di consumo nazionale. Lo ha rivelato la ministra della Transizione energetica e dello Sviluppo sostenibile del Marocco, Leila Benali, rispondendo a un'interrogazione scritta in parlamento. Benali ha aggiunto: “La capacità di stoccaggio del Marocco non è stata sfruttata pienamente”. La ministra ha affermato che "le capacità di stoccaggio di cui dispone il Marocco sono in grado di garantire 81 giorni di consumo di benzina premium, 67 giorni di benzina, 102 giorni di carburante per l’aviazione e 64 giorni di diesel”. (Res)