Business news: Marocco, il governo vieta esportazioni di alcuni ortaggi per ridurre i prezzi sul mercato

- Il Marocco ha deciso di vietare le esportazioni di alcuni tipi di ortaggi per garantire il fabbisogno del mercato nazionale, alla luce dell'ondata di prezzi elevati della maggior parte dei prodotti agricoli. Secondo una fonte governativa informata, citata dal quotidiano "Hespress", il Marocco ha vietato di di esportare patate, cipolle e pomodori attraverso il valico di Guerguerat, il più grande punto di frontiera terrestre del Marocco in termini di attività commerciale verso l'Africa occidentale. La mossa è avvenuta, secondo la fonte, per rafforzare il controllo su questi tipi di ortaggi che hanno subito un’impennata dei prezzi. (Res)