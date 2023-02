Business news: emiratina Adnoc completa acquisizione 50 per cento TotalEnergies in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statale emiratino Adnoc ha completato l’acquisizione del 50 per cento delle attività di TotalEnergies Egypt Marketing, nel quadro di un accordo annunciato lo scorso anno. Lo ha riferito oggi l’agenzia di stampa “Wam”, precisando che l’intesa segna "l’ingresso della più grande azienda emiratina nel settore della distribuzione e vendita al dettaglio di carburanti nel mercato egiziano", oltre a rappresentare un “passo importante nei piani di espansione di Adnoc”. La partnership comprende un portafoglio di attività diversificato nel campo della raffinazione e della petrolchimica, che comprende 240 stazioni di rifornimento al dettaglio, più di 100 negozi al dettaglio, oltre 250 stazioni di cambio olio, centri di autolavaggio, rivenditori di carburanti all'ingrosso, carburanti per aviazione e lubrificanti. “Siamo lieti di entrare in un mercato in rapida crescita come quello egiziano, che ha un grande potenziale nel campo della distribuzione di carburanti e delle soluzioni per la mobilità”, ha commentato Badr Saeed al Lamki, amministratore delegato di Adnoc Distribution. (Res)