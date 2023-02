Business news: Algeria, tasso completamento dello stabilimento Fiat a Orano raggiunge il 45 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di costruzione della fabbrica di automobili Fiat nella città algerina di Orano sono stati completati al 45 per cento. Lo ha reso noto il governatore della provincia, Said Saoud, in dichiarazioni stampa, sottolineando che il ritmo di completamento sta accelerando e potrebbe raggiungere il 75 per cento in due settimane. Il governatore di Orano ha aggiunto che l'impianto è stato collegato alle reti dell'elettricità e del gas, e per quanto riguarda il problema dell'acqua, Saoud ha confermato che nei prossimi giorni l'impianto sarà collegato a un bacino idrico nella località di Tafrawi. (segue) (Ala)