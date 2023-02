Business news: Canale di Suez, aumentate del 25 per cento le tariffe per le petroliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità del Canale di Suez, in Egitto, ha aumentato del 25 per cento anziché del 10 per cento le tariffe imposte alle petroliere cariche di greggio, mentre le tariffe imposte alle petroliere vuote sono state aumentate del 15 per cento. Lo ha reso noto la stessa Autorità, spiegando che la decisione di aumentare le tasse è in linea con la notevole crescita del commercio globale, il miglioramento delle economie navali e lo sviluppo della rotta marittima. L'Autorità del Canale di Suez ha aggiunto che tali tariffe sono da considerarsi temporanee e possono essere modificate o annullate in funzione dell'evoluzione del mercato della navigazione, precisando che la loro applicazione è prevista a partire dal prossimo mese di aprile. Le petroliere hanno rappresentato circa l'8 per cento dei ricavi totali nel 2022. (segue) (Cae)