Business news: Egitto, la disoccupazione è scesa al 7,2 per cento nel quarto trimestre 2022

- Il tasso di disoccupazione in Egitto è diminuito al 7,2 per cento nel quarto trimestre del 2022, in calo dello 0,2 per cento rispetto periodo luglio-settembre. Lo riferisce l'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche egiziana. Il numero degli occupati in Egitto ha raggiunto quota 30,344 milioni di individui, in aumento dello 0,3 per cento rispetto ai 30,264 milioni di occupati del trimestre precedente. La forza lavoro egiziana è divisa in 13,211 milioni di persone nelle in aree urbane è 17,133 milioni di individui nelle zone rurali, con un forte squilibrio di genere: 25,200 milioni uomini contro 5,144 milioni donne. Il numero dei disoccupati ha raggiunto la cifra di 2.185 milioni, pari al 7,2 per cento della forza lavoro totale, rispetto ai 2.250 milioni di disoccupati del terzo trimestre 2022, in calo di circa 65 mila disoccupati, pari al 2,9 per cento della forza lavoro. Il gap di genere è invece meno pronunciato nei disoccupati, che si dividono in 1.194 milioni di uomini e 991 mila donne. (Cae)