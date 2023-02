Business news: Libia, l’Italia si consolida come primo partner commerciale nei primi 11 mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si conferma e si consolida, nei primi 11 mesi del 2022, come primo partner commerciale della Libia. Secondo gli ultimi dati dall’ufficio di Tripoli di dell’Ice – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, visionati da “Agenzia Nova”, nei primi undici mesi del 2022, l’interscambio Italia-Libia ha raggiunto gli 11,09 miliardi di euro con un +67,38 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 e una quota di mercato del 23,19 per cento davanti a Cina (9,22 per cento di quota di mercato con 4,41 miliardi di euro), Grecia (8,31 per cento con 3,97 miliardi di euro), Spagna (8,06 per cento con 3,85 miliardi di euro), Germania (7,62 per cento con 3,64 miliardi di euro), Turchia (6,58 per cento con 3,15 miliardi di euro), Paesi Bassi (4,55 per cento con 2,17 miliardi di euro). (segue) (Lit)