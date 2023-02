Nigeria: Banca centrale proroga validità banconote da 200 naira fino al 10 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha ordinato alla Banca centrale di rimettere in circolazione le vecchie banconote da 200 naira e di rinviare la data per il loro definitivo ritiro dalla circolazione al 10 aprile. È quanto reso noto dalla presidenza di Abuja in un comunicato, secondo cui da quella data le vecchie banconote da 200 naira cesseranno quindi di essere valide. Nel frattempo, le vecchie banconote da 500 e 1.000 naira non saranno più valide e dovranno essere consegnate alla Banca centrale attraverso i canali designati, si legge nella dichiarazione. La decisione giunge dopo che in tutto il Paese si sono registrate lunghe code ai bancomat e proteste rabbiose in diversi Stati del Paese a causa della scarsità di liquidita del denaro. Le proteste, riferisce il quotidiano "Vanguard", hanno coinvolto decine di manifestanti che hanno preso di mira le banche e hanno distrutto proprietà negli Stati di Edo, Delta e Oyo. Ieri la Corte suprema della Nigeria era chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dai governatori di Kogi, Kaduna e Zamfara contro la decisione governativa, tuttavia il rinvio della sentenza al prossimo 22 febbraio ha spinto anche le amministrazioni di Lagos, Cross River, Ogun, Ekiti, Ondo e Sokoto ad unirsi al ricorso. (Res)