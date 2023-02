Business news: Somalia, liquidato debito Ifad grazie a Italia, Germania, Belgio e Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I governi di Germania, Belgio, Svezia e Italia hanno "generosamente" annunciato la liquidazione del debito contratto dalla Somalia nei confronti del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad). Lo ha detto su Twitter il vicepresidente dell'Ifad, Donal Brown, in occasione della visita ufficiale del presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud. "È stato bello dare il benvenuto al presidente della Somalia al Consiglio dei Governatori dell'Ifad e allo stesso tempo annunciare la liquidazione del debito della Somalia nei confronti dell'Ifad grazie alla gentile generosità dei membri dell'Ifad – Germania, Belgio, Svezia e Italia", ha scritto Brown sul social. L'Italia ha speso sforzi per promuovere la riduzione del debito estero della Somalia, erogando nel 2020 un prestito ponte per portare a termine il saldo del debito somalo nei confronti del Fondo monetario internazionale (Fmi). Analoghe operazioni di sostegno sono state svolte presso la Banca mondiale e la Banca africana di Sviluppo con il supporto del Regno Unito e della Norvegia. (Res)