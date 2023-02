Business news: presidente Somalia, negoziati per accordo con Banca mondiale "alle battute finali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Somalia completerà "entro fine anno" i negoziati avviati con la Banca mondiale nel 2013 ed ancora in corso per concludere un accordo. Lo ha detto il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud parlando a margine di una sessione del Consiglio direttivo del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), in corso a Roma presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao). "Siamo alle battute finali, un accordo sarà raggiunto presto", ha detto Mohamud, sottolineando che i prossimi mesi "ci aspettiamo di completare tutto il benchmark" per essere in linea con i criteri internazionali. "Quando lo sarà, la Somalia potrà tornare a essere partner della comunità finanziaria internazionale e ottenere l'accesso agli investimenti", ha proseguito il presidente somalo, fiducioso dei "molti sforzi fatti" in missioni con partner "che lavorano per la stabilizzazione e la stabilità politica (della Somalia)", dai membri - da lui citati - dell'Unione africana a quelli dell'Unione europea, "gli Stati Uniti, le Nazioni Unite, ed altri". Mohamud ha quindi spiegato che con la Banca mondiale "sono in corso discussioni molto approfondite su due temi: come ripristinare servizi sociali saccheggiati da al Shabaab nelle aree controllate e come accedere a finanziamenti internazionali" e ha dichiarato che anche se "sono stati fatti molti passi avanti, vogliamo fare di più. Abbiamo bisogno di accedere a finanziamenti internazionali per finanziare le infrastrutture economiche che in ultimi decenni sono andate distrutte", ha aggiunto. "La Somalia è un hub per l'Africa e l'oceano Indiano e le infrastrutture sono quindi cruciali", ha concluso. (Res)