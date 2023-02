© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione del Ghana a gennaio è stato del 53,6 per cento, in leggera diminuzione rispetto al 54,1 per cento del mese precedente. Il dato, ha specificato l'ente nazionale di statistica, rappresenta la prima diminuzione in 19 mesi, anche se l'inflazione alimentare risulta aumentata al 61 per cento. Il tasso di inflazione sui prodotti non alimentari è sceso invece al 47,9 per cento. (Res)