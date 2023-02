Business news: Fitch abbassa il rating del Pakistan, in aumento possibilità default o ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch ha abbassato il rating del Pakistan al livello CCC-, dal precedente CCC+. Il declassamento, spiega un comunicato di Fitch Ratings, riflette l’ulteriore deterioramento della liquidità esterna e delle condizioni di finanziamento e il calo delle riserve di valuta estera, nonostante l’aspettativa di una conclusione positiva della nona revisione del programma del Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo l’agenzia “il default o la ristrutturazione del debito è una possibilità sempre più reale”. Le riserve valutarie nette liquide della State Bank of Pakistan (Sbp), la banca centrale, ammontavano a circa 2,9 miliardi di dollari il 3 febbraio, pari a meno di tre settimane di importazioni. Il debito pubblico esterno in scadenza a giugno, al termine dell’anno fiscale in corso, supera i sette miliardi di dollari, di cui 4,7 miliardi di dollari nei confronti della Cina, che dovrebbero essere rifinanziati (depositi per tre miliardi di dollari e prestiti di banche commerciali per 1,7 miliardi). Il disavanzo delle partite correnti, sebbene in calo, è stimato in 4,7 miliardi di dollari nell’anno fiscale, pari all’1,5 per cento del prodotto interno lordo. (segue) (Inn)