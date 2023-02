Business news: Malesia, autorità ordinano blocco operazioni alla compagnia mineraria australiana Lynas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Malesia hanno rinnovato per tre anni la licenza operativa della compagnia mineraria australiana Lynar Rare Earths, ma le hanno ordinato di interrompere alcune delle attività chiave di lavorazione nel Paese, che genererebbero rifiuti radioattivi. La decisione, annunciata dalle autorità di Kuala Lumpur, dovrebbe divenire effettiva entro luglio, e portare alla chiusura delle attività di cracking e dilavamento dell'azienda nel Paese. Il ministro della Scienza e della tecnologia malesiano, Chang Lih Kang, ha dichiarato che "il governo di unità nazionale è impegnato a creare un ambiente favorevole all'imprenditoria e comprende l'importanza dell'industria delle terre rare", ma "nessun soggetto ha il diritto di continuare a produrre rifiuti radioattivi nella nostra terra". Lynar Rare Earths, uno tra i principali produttori mondiali di terre rare, cruciali per l'elettromobilità e un gran numero di prodotti tecnologici, ha contestato la decisione, sostenendo che le attività in questione comportino un "basso rischio" ambientale. (Fim)