Business news: Xi, necessario stabilizzare esportazioni verso Paesi sviluppati

- La Cina deve stabilizzare le esportazioni verso i Paesi sviluppati ed espandere quelle verso i mercati emergenti. Lo ha dichiarato il presidente Xi Jinping nel suo intervento alla Conferenza centrale sul lavoro economico, di cui la rivista bimestrale del Partito comunista “Qiushi” ha pubblicato alcuni passaggi a due settimane dall’inizio delle “due sessioni” durante le quali saranno definiti gli obiettivi e le priorità dell’economia nazionale per il 2023. Nel suo discorso, Xi sottolinea anche l’importanza degli investimenti stranieri come fattore fondamentale per rilanciare la crescita economica. “Se si guarda all’estero, sia i Paesi sviluppati che quelli emergenti faranno degli investimenti stranieri una linea politica chiave, cercando di rendere il proprio ambiente d’affari più competitivo”, osserva il leader cinese, secondo cui Pechino dovrebbe cercare di mantenere “investimenti stranieri di alta qualità” e di attirare più capitali attraverso attività di promozione commerciale. (Cip)