Business news: India, Twitter chiude due dei suoi tre uffici

- Twitter ha chiuso due dei suoi tre uffici in India, quelli di Mumbai e Nuova Delhi. Lo riferisce il canale televisivo indiano “Cnbc Tv18”, specializzato nell’informazione economica e finanziaria. L’emittente aggiunge che l’organico indiano della piattaforma “social” si è ridotto a tre persone: il responsabile nazionale e i responsabili per le aree nord-orientale e sud-occidentale. L’ufficio di Bangalore è rimasto aperto, ma è uno spazio condiviso in cui operano tecnici e che riferisce direttamente alla sede Usa. La chiusura dei due uffici, non ancora confermata ufficialmente dalla compagnia, appare in continuità con i licenziamenti di fine 2022: il 90 per cento dei circa 200 dipendenti indiani è stato licenziato nell’ambito dei tagli dei costi deciso dalla nuova gestione di Elon Musk. (Inn)