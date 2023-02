Business news: Air India, necessari 6.500 piloti per i mezzi ordinati a Airbus e Boeing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air India avrà bisogno di 6.500 piloti per i 470 aerei ordinati a Airbus e Boeing. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”) sulla base di stime di “fonti industriali”. Air India, le filiali Air India Express e AirAsia India e la joint venture Vistara hanno poco più di 3.000 piloti per gestire una flotta combinata di 220 aerei; circa 1.600 sono i piloti in servizio per Air India. La compagnia ha ordinato 40 Airbus A350, 20 Boeing 787 e dieci Boeing 777-9 a fusoliera larga; 210 Airbus A320/321 Neos e 190 Boeing 737 Max a corridoio unico. Secondo le fonti della testata per un Boeing 777 sono necessari 26 piloti; per ogni 787 ne servono 20; ciascun aereo a fusoliera stretta ne richiede in media 12. Ai 470 aerei ordinati, inoltre, potrebbero aggiungersene altri, perché Air India ha concordato anche 370 opzioni con i due costruttori, come ha rivelato il direttore commerciale, Nipun Agarwal. (Inn)