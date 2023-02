Business news: scompare il banchiere Bao Fan, la sua China Renaissance perde il 28 per cento in borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni della banca d’investimento China Renaissance hanno perso il 28 per cento del loro valore a Hong Kong dopo la scomparsa del fondatore e amministratore delegato dell’istituto, Bao Fan. China Renaissance ha fatto sapere di non essere in grado di contattare il banchiere da martedì 14 febbraio e di non avere informazioni sui possibili motivi della scomparsa. Bao Fan è considerato una figura di spicco dell’industria tecnologica cinese, avendo con la sua banca finanziato diverse startup di successo. La sua scomparsa riaccende i riflettori sul giro di vite deciso dal presidente Xi Jinping nei confronti dei colossi finanziari cinesi, alcuni dei quali oggetto negli ultimi anni di rigidi controlli e salatissime multe. China Renaissance, peraltro, era già stata colpita dalle autorità lo scorso settembre, quando – come reso noto all’epoca dal quotidiano “Caixin” – il suo ex presidente Cong Lin era stato arrestato per frode finanziaria. La banca ha cercato tuttavia di riportare la tranquillità tra i dipendenti attraverso un messaggio del capo della divisione Investment banking, Wang Lixing, che ha invitato il personale “a non diffondere voci e a non prestarvi attenzione”. “In un momento così difficile – si legge nel messaggio, pubblicato dal quotidiano britannico “Financial Times” – bisogna credere nel gruppo, credere nella dirigenza e non perdere la testa”. (Cip)