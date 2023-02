Business news: Marocco, Banca mondiale prevede crescita economica del 3,1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dell'economia marocchina dovrebbe accelerare nel 2023, per raggiungere il 3,1 per cento. Lo ha dichiarato Javier Diaz Cassou, economista della Banca mondiale, a Rabat durante la presentazione del rapporto della Banca sul monitoraggio della situazione economica in Marocco. Secondo il documento, l'economia marocchina, dopo la forte ripresa durante il periodo post-Covid-19, ha sofferto della crescente pressione degli shock dell’offerta che sono stati caratterizzati da "una grave siccità, accompagnata dagli alti prezzi delle materie prime che hanno fatto aumentare l'inflazione". Diaz Cassou ha inoltre rilevato i continui rischi di deterioramento dovuti alle tensioni geopolitiche, soprattutto in relazione alla guerra in Ucraina e al calo del tasso dei principali partner commerciali dell'area euro, oltre a possibili nuovi shock climatici. (Mar)