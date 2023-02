Business news: Libano, continua la caduta della lira rispetto al dollaro, in aumento anche prezzi carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del carburante in Libano hanno registrato un nuovo aumento questa mattina. Lo rende noto il ministero dell’Energia, pubblicando le nuove tariffe. Il costo delle taniche di benzina (20 litri) a 95 ottani e 98 ottani sono aumentati rispettivamente di 38.000 lire libanesi (0,5 dollari) e 39.000 lire libanesi (0,51) e sono vendute a 1.359.000 lire (17,88 dollari) e 1.391.000 lire (18,30 dollari). Per 20 litri di gasolio (per veicoli) il ministero ha fissato un aumento di 38.000 lire libanesi (0,5 dollari), portando il prezzo a 1.333.000 lire (17,53,13 dollari). Per una bombola di gas domestico è stato fissato un aumento di 33.000 lire libanesi (0,43 lire), portando il costo complessivo a 880.000 lire (11,57 dollari), mentre un chilolitro di olio combustibile è attualmente a 845,53 dollari, in calo di 18,95 dollari rispetto a ieri. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa libanese “Nna”, alcune stazioni di servizio a Nabatiyeh (Libano meridionale) sono state chiuse a causa dell'instabilità del cambio della lira rispetto al dollaro. (segue) (Lib)