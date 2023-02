Business news: emiratina Adnoc consegna la prima spedizione di Gnl alla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico statale emiratino Adnoc ha consegnato, oggi, la prima spedizione di gas naturale liquefatto (Gnl) alla Germania. Lo hanno annunciato Adnoc e la controparte tedesca Rwe Aktiengesellschaft in un comunicato congiunto in cui si precisa che si tratta della prima spedizione proveniente dal Medio Oriente mai arrivata nel Paese europeo. Il primo carico comprende, nello specifico, 137.000 metri cubi di Gnl, prodotti a Das Island, ad Abu Dhabi, e giunti nel terminale galleggiante di Elbehafen a Brunsbuttel, in Germania. Si prevede che la quantità di Gnl prodotta basterà per produrre circa 900 milioni di chilowattora di elettricità, sufficienti per rifornire circa 250.000 abitazione tedesche in un anno. La spedizione di oggi segue quella di ammoniaca dell’ottobre scorso e “promuove la cooperazione in materia di sicurezza energetica, decarbonizzazione e combustibili a basse emissioni di carbonio tra gli Emirati Arabi Uniti e la Germania”, si legge nel comunicato. “Adnoc Gas è pronta a fornire ulteriori spedizioni di questo combustibile chiave per la transizione al nostro partner, Rwe, e all'industria tedesca”, ha dichiarato Ahmed Alebri, amministratore delegato ad interim di Adnoc Gas, durante la cerimonia di consegna, aggiungendo che si tratta di “un'importante pietra miliare nello sviluppo dell'infrastruttura di approvvigionamento nazionale di Gnl della Germania, a sostegno della sicurezza energetica del Paese”. (Res)