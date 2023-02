Business news: Emirati, Bourouge e Siemens firmano memorandum per produzione ammoniaca e idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolchimica Bourouge Energy, risultato di una joint venture tra la compagnia petrolifera nazionale emiratina Adnoc e l'austriaca Borealis, ha siglato un memorandum d’intesa con la società tedesca Siemens Energy volto a realizzare un progetto “verde” per la produzione di ammoniaca e idrogeno, basato sull’energia solare. Lo riferisce il quotidiano emiratino “Al Ittihad”, secondo cui il memorandum si inserisce nel quadro degli sforzi di Abu Dhabi nell'ambito della strategia nazionale per l’idrogeno, il cui obiettivo è collocare gli Emirati tra i primi dieci produttori ed esportatori di idrogeno entro il 2031. “La trasformazione del settore energetico è una priorità strategica per i prossimi cinquant'anni”, ha commentato il sottosegretario al ministero dell’Energia emiratino, Sharif al Olama, presente alla firma del memorandum. "Il progetto è una pietra miliare nel percorso di transizione energetica degli Emirati Arabi Uniti e del loro impegno per la sostenibilità", ha aggiunto. In base al protocollo d'intesa, le due compagnie si consulteranno sullo sviluppo del progetto ed esploreranno opportunità di cooperazione congiunta nel campo dell'energia pulita e rinnovabile, in particolare l'idrogeno. (Res)