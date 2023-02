Business news: Etiopia-Spagna, firmato accordo di cooperazione economica quinquennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia e la Spagna hanno firmato un accordo quadro di cooperazione economica quinquennale. L'accordo, riferisce l'emittente statale etiope "Fana", è stato firmato dal ministro delle Finanze etiope, Ahmed Shide, e dal ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares, in visita ufficiale ad Addis Abeba. Durante la cerimonia della firma, il ministro Shide ha affermato che l'Etiopia e la Spagna godono di relazioni bilaterali di lunga data e ha elogiato il contributo della Spagna per l'aumento dell'accesso ai servizi sanitari globali, lo sviluppo rurale inclusivo e l'uguaglianza di genere. Il ministro Albares, da parte sua, ha lodato il governo etiope per aver attuato una riforma economica interna volta ad accelerare lo sviluppo economico e promuovere la partecipazione del settore privato nell'economia e attrarre nuovi investimenti, dicendosi sicuro che l'accordo quinquennale sia fondamentale per cementare i legami bilaterali tra i due Paesi. (Res)