Business news: presidente Zambia, obiettivo raddoppiare produzione di energia entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Zambia ha bisogno di raddoppiare la sua produzione di energia per far crescere la sua economia entro il 2030. Lo ha dichiarato il presidente zambiano, Hakainde Hichilema, parlando alla stampa dopo aver inaugurato un impianto solare da 33 megawatt (Mw) nella città settentrionale di Kitwe. "Siamo stati in grado di investire solo in 3.500 Mw (di energia) in 57 anni. Ciò significa che stavamo dormendo in servizio", ha detto Hichilema. Il direttore della compagnia di distribuzione dell'energia statale Copperbelt Energy, Owen Silavwe, ha affermato da parte sua che il Paese ha il potenziale per diventare un "hub" per il commercio di energia regionale. "Le nostre risorse energetiche dovrebbero farci guadagnare molto di più della tanto necessaria valuta estera e contribuire a potenziare l'occupazione di un maggior numero di nostri giovani attraverso varie catene del valore", ha affermato. Il governo di Lusaka ha recentemente varato un piano di sviluppo nazionale e pubblicato un libro verde per raggiungere gli obiettivi prefissati entro il 2030. Lo Zambia, il secondo produttore di rame in Africa, ha una capacità di generazione di elettricità di 3.500 Mw e il mese scorso ha firmato un accordo da 2 miliardi di dollari con gli Emirati Arabi Uniti per la costruzione di impianti solari. (Res)