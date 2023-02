Siria: attacco contro quartiere residenziale a Damasco causa diverse vittime, accuse contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici persone, fra cui dei civili, sono state uccise domenica in un attacco israeliano contro un edificio residenziale a Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione con sede a Beirut. Il ministero della Difesa siriano, in precedenza, aveva riportato un bilancio provvisorio di cinque vittime, "fra cui un militare", e 15 feriti di cui "alcuni in condizioni critiche". Secondo l'Osservatorio, l'attacco ha colpito un edificio vicino a un centro culturale iraniano, nel quartiere della capitale siriana di Kafr Sousa dove hanno sede anche i servizi di intelligence e risiedono i vertici delle agenzie di sicurezza. È "l'attacco israeliano più mortale alla capitale siriana" sino a oggi, ha affermato Rami Abdel Rahman, direttore dell'Osservatorio. Secondo l'agenzia di stampa statale siriana “Sana”, diversi edifici sono stati danneggiati. Secondo il ministero della Difesa siriano, l’attacco è stato effettuato intorno alle 00:22 (le 22:22 in Italia) dalle alture del Golan e ha “preso di mira diverse aree di Damasco e dintorni, comprese alcuni quartieri residenziali". Al momento non ci sono commenti da parte delle autorità israeliane in merito alle accuse provenienti dalla Siria. (Res)