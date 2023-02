Siria: Centcom, Usa annuncia cattura di un leader dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno catturato un leader dello Stato islamico (Is) in Siria. È quanto riferito dal comando militare degli Stati Uniti per il Medio Oriente (Centcom). Identificato col nome “Batar”, il leader dell’Is sarebbe stato "coinvolto nella pianificazione di attacchi contro (...) dei centri di detenzione e nella fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati", ha riferito il Centcom. Nessun civile o militare statunitense è stato ucciso o ferito durante l'operazione, ha aggiunto il comando militare Usa. (Was)