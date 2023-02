Business news: Banca mondiale, in Africa l'economia dell'area Uemoa crescerà del 5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dell'Africa occidentale e centrale dovrebbe crescere del 5 per cento nel 2023, in aumento rispetto al 4,2 per cento, e la crescita dovrebbe rafforzarsi nel 2024 attestandosi al 5,6 per cento. È quanto emerge dai dati della Banca mondiale nel suo ultimo aggiornamento, secondo cui la crescita del prodotto interno lordo (Pil) reale in Nigeria rallenterà dal 3,6 per cento nel 2021 al 3,3 per cento nel 2022, poiché la crescita economica nel Paese continua a risentire di un settore petrolifero sottoperformante. I Paesi dell'Unione economica e monetaria ovest-africana (Uemoa) dovrebbero riprendersi nel 2023 dal rallentamento registrato nel 2022 (4,9 per cento), tornando a crescere fino al 6,4 per cento e a rafforzarsi ulteriormente nel 2024, quando si prevede una crescita del 7 per cento. Si prevede che la crescita in Costa d'Avorio rimbalzerà dal 5,7 per cento nel 2022 al 6,8 per cento nel 2023. Quanto al Senegal, dopo il rallentamento al 4,8 per cento registrato nel 2022, la crescita dovrebbe attestarsi all'8 per cento nel 2023 e stabilizzarsi al 10,5 per cento nel 2024. In Camerun, infine, l'economia manterrà la sua costante crescita post-pandemia nel 2023 (4,3 per cento) e nel 2024 (4,6 per cento), sostenuta da investimenti e consumi privati. (Res)