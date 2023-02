Business news: Nigeria udienza Corte suprema su nuova banconote aggiornata al 22 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema della Nigeria ha aggiornato al prossimo 22 febbraio l'udienza sul ricorso presentato da alcuni governatori statali contro la decisione del governo di rottamare le vecchie banconote, che ha causato una grave carenza di liquidità nel Paese. Lo riferisce la Corte in una nota. Il caso verrà ascoltato soltanto tre giorni prima delle elezioni generali in programma il prossimo 25 febbraio. La scorsa settimana la Corte suprema ha sospeso il termine del 10 febbraio per il ritiro delle vecchie banconote, tuttavia il governatore della Banca centrale, Godwin Emefiele, ha aggiunto confusione insistendo sul fatto che le vecchie banconote non hanno più corso legale. Nelle scorse settimane alcuni governatori degli Stati federati della Nigeria si sono detti contrari alla decisione del governo di ridisegnare alcune banconote, decisione che ha innescato una grave scarsità di liquidità di denaro nel Paese. I leader politici hanno definito "inadeguata" la misura proposta dal governo centrale a fronte delle attuali difficoltà e hanno suggerito a Buhari di ripensare la politica monetaria sostituendo gradualmente le vecchie banconote di naira con le nuove. (Res)