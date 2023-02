Business news: Tunisia, direttrice Fmi, accordo su finanziamento "entro settimane" e non mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Tunisia sono molto vicini al raggiungimento di un accordo definitivo che avverrà entro settimane, non mesi. Lo ha dichiarato la direttrice dell’Fmi, Kristalina Georgieva, all'emittente radiofonica tunisina "Mosaique fm”, a margine del vertice mondiale dei governi a Dubai. Georgieva ha negato che ci sia una divergenza tra l'istituzione finanziaria internazionale e il governo tunisino, spiegando che il fondo ha un accordo con il governo sulle riforme necessarie che devono essere completate. Georgieva ha spiegato che il programma di riforme tunisino include misure che il governo tunisino si è impegnato ad attuare, ma che ci sono ancora misure in sospeso. Per la numero uno dell’Fmi, il programma di riforme economiche avrà successo se sarà finanziato dal fondo, che necessita di garanzie finanziarie fornite dai Paesi amici della Tunisia. (Tut)