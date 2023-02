Business news: Egitto, settore avicolo in ginocchio, governo corre ai ripari in vista del Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto sta assistendo a grave carenza di pollame e a un vertiginoso aumento dei prezzi della carna bianca, alimento fondamentale per le famiglie egiziane. Nel corso del 2022, la mancanza di valuta estera ha portato a un drastico calo delle scorte di mangime, portando gli allevatori egiziani ad abbattere decine di migliaia di pulcini che non potevano essere sfamati. Un allevatore del governatorato di Giza ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che c’è un urgente bisogno di foraggio per salvare gli allevamenti. Intanto, diverse pollerie hanno chiuso a causa della carenza delle merci e dei prezzi troppo elevati. Il prezzo medio del pollo attualmente varia tra 85-105 sterline al chilo (3 euro) per il consumatore, rispetto a (45-55 sterline) prima della crisi (circa 1,5 euro). Il governo egiziano sta valutando di consentire l'importazione di pollame in quantità specifiche, con l'avvicinarsi del mese lunare di Ramadan, che quest’anno cade a fine marzo, in cui i musulmani digiunano ma aumentano il consumo di carni bianche nei pasti serali. Il portavoce del governo egiziano Nader Saad ha annunciato che l'importazione colmerebbe l'attuale deficit nel settore avicolo senza effetti sugli allevatori locali. Saad ha ammesso che i produttori di pollame sono in difficoltà a causa della crisi dei mangimi che ha colpito il settore lo scorso ottobre e novembre. Per correre ai ripari, il governo ha deciso di esentare gli allevatori di pollame dalle tasse sugli immobili per un periodo di 3 anni e di importare più mangime, mentre il ministero degli Approvvigionamento si occuperà della sua distribuzione per impedire la manipolazione dei prezzi. (Cae)