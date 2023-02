Business news: Libano, nave Janus II completa studio ambientale su Blocco 9 per consentire ricerca idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave studio battente bandiera francese Janus II è giunta oggi al porto di Beirut dopo aver completato uno studio ambientale sul Blocco 9 al largo della costa del Libano per conto della compagnia energetica francese TotalEnergies e dei suoi partner, Eni e QatarEnergy. Lo riporta in diretta l'emittente televisiva locale “Lbci”, precisando che la nave è stata visitata dai ministri uscenti dell'Energia, Walid Fayyad, dell'Ambiente, Nasser Yassine, e dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, Ali Hamiyé, oltre a rappresentanti della Lebanese Petroleum Administration (Lpa). La Janus II ha completato una missione di otto giorni durante la quale ha scattato immagini del fondale marino, prelevato campioni di acqua e sedimenti e osservato la vita marina nell'area. Le informazioni e i dati raccolti saranno analizzati nell'ambito del rapporto di valutazione dell'impatto ambientale prima dell'avvio delle operazioni di perforazione per la ricerca di idrocarburi nel Blocco 9. TotalEnergies è presente in Libano dal 2018, anno in cui sono stati firmati i due accordi di esplorazione e produzione per i Blocchi 9 e 4. In qualità di operatore di questi due blocchi, TotalEnergies ha completato il primo pozzo esplorativo mai perforato nelle acque profonde del Libano, nel Blocco 4, all'inizio del 2020 e con i suoi partner, Eni e QatarEnergy, si prepara a perforare un secondo pozzo esplorativo nel Blocco 9. (Lib)