Business news: Etiopia, avviato ad Addis Abeba progetto di riqualificazione argini finanziato dall'Italia

- Il sindaco di Addis Abeba Adanech Abiebie ha inaugurato il cantiere per un progetto di riqualificazione degli argini del fiume Kebena che sarà finanziato dal governo italiano con 5 milioni di euro. Abiebie, riferisce l'emittente etiope di Stato "Fana", ha posto la prima pietra del progetto insieme al personale dell'ambasciata italiana. La nostra rappresentanza ha ugualmente dato notizia dell'inaugurazione con un post su Twitter nel quale ha allegato alcune immagini della cerimonia. Annunciato dal premier etiope Abiy Ahmed nel 2018, il Riverside Development Project mira a riqualificare alcune aree di Addis Abeba che si trovano lungo il fiume. Presentato come "modello di sviluppo verde", il costo totale del progetto è stato stimato in circa 900 milioni di dollari. (Res)