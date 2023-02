Business news: Cina, Zeekr sta raccogliendo 750 milioni di dollari di finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zeekr, il marchio di veicoli elettrici della casa automobilistica cinese Geely, sta raccogliendo 750 milioni di dollari da cinque investitori in un nuovo ciclo di finanziamento. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata da Zeekr, in cui si precisa che i proventi sosterranno la ricerca tecnologica e l’espansione globale del marchio. Gli investitori includono Amnon Shashua, amministratore delegato e fondatore della società specializzata in software per la guida autonoma Mobileye Global, il Fondo d’investimento industriale Yuexiu di Canton e il colosso cinese delle batterie Catl. (Cip)