Business news: commercio e investimenti, in corso discussioni tecniche per rafforzare cooperazione Vietnam-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, ha incontrato a Hanoi il ministro dell’Industria e del commercio del Vietnam, Nguyen Hong Dien. I due hanno sottolineato l’importanza della relazione bilaterale e si sono impegnati a lavorare insieme su priorità condivise. Entro quest’anno sarà convocata una riunione nell’ambito dell’Accordo quadro sul commercio e gli investimenti (Tifa), per la prima volta dal 2019. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio di Tai. Le rispettive squadre, precisa la nota, sono state sollecitate a intensificare le discussioni tecniche su una serie di questioni, tra cui le riforme del lavoro, l’ambiente, il commercio digitale, l’agricoltura e la proprietà intellettuale. Le parti, inoltre, hanno esaminato i progressi dell’iniziativa della Cornice economica dell’Ino-Pacifico (Ipef). La parte statunitense, infine, ha indicato le sue priorità in vista della riunione dell’Apec, la Cooperazione economica Asia-Pacifico, che si terrà a maggio a Detroit. (Was)